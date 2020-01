Penha Roots 2020: reggae, forró pé de serra e muita energia positiva no Caparaó

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 31

Está chegando a hora de renovar as vibrações positivas e sentir o contato com a natureza proporcionado pelo Penha Roots, que acontecerá durante os dias 17, 18 e 19 deste mês, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, famoso destino turístico da região do Caparaó.

Quem procura uma programação diferenciada para o verão e quer “fugir” das praias, o festival é a opção perfeita. O vilarejo é conhecido pela atmosfera hospitaleira, clima de montanha e belíssimas paisagens naturais, compostas por cachoeiras e belas trilhas na natureza.

O Penha Roots é produzido pelo GFC E eventos e trará nomes como Ponto de Equilíbrio, Trio Mafuá, Trio Estopim, Nando Nogueira, Trio Lamparão, Projeto Raízes (Java Roots, Macucos e Salvação Reggae Band, juntos no palco), Black do Acordeon, Trio Vinil, B-Melão, além de Dj’s Du Beco e Fabrício Bravim, que animarão os intervalos dos shows.

Além da estrutura de alto nível, outra novidade para o 2º Penha Roots será o ambiente coberto, evitando qualquer contratempo com as possíveis chuvas de verão. Além dos shows, o público poderá desfrutar do espaço voltado para a cultura, arte e gastronomia, com praça de alimentação diversificada e cerveja artesanal. Haverá também local para venda de souvenirs alusivos ao festival.

Ingressos

Desde a última segunda-feira, os valores dos ingressos são: R$ 60 (meia entrada/solidária) ou R$ 120 (inteira) para cada dia. O passaporte para os dois dias custa R$ 220 inteira ou R$ 110 (meia entrada/solidária). Para a entrada solidária é necessário levar um quilo de alimento não-perecível. No domingo a entrada é gratuita.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.eventbrite.com.br ou nos pontos de vendas físicos. No Espírito Santo, podem ser encontrados no Restaurante Portal, em Patrimônio da Penha; Rosa Vermelha, em Guaçuí e Alegre; GM Modas (Shopping Sul), em Cachoeiro de Itapemirim; Loja Praia Jardim da Penha (próxima ao Shopping Jardins), em Vitória; e Loja SktMafia (em frente ao Shopping Vila Velha), em Via Velha. Já no Estado do Rio de Janeiro, na Barato Tabacaria, em Itaperuna; e Tabacaria DogRuddy, em Bom Jesus do Itabapoana.

Onde ficar?

Para aproveitar ainda mais o clima e as belezas naturais da região do Caparaó em harmonia com a natureza, o site do evento oferece diversas opções de hospedagens na cidade e também em municípios vizinhos.

Para conhecer as opções de hospedagens, basta acessar a guia “onde ficar”, no site oficial do evento em www.festivalpenharoots.com.br e escolher a que mais agradar. No link tem uma opção de download, onde podem ser conferidos todos os telefones das pousadas, casas para aluguel e campings de Divino de São Lourenço e municípios vizinhos.

Como chegar?

O distrito de Patrimônio da Penha preserva as maiores reservas de Mata Atlântica primária de toda a Serra do Caparaó e várias cachoeiras de águas cristalinas. Fica localizado a 11 km da sede de Divino de São Lourenço e está situado a 23 km da portaria de acesso ao Pico da Bandeira.

Confira a distância de algumas cidades até o vilarejo:

* Alegre: distância do Patrimônio da Penha – 1h06 (54,2 km)

* Guaçuí: distância do Patrimônio da Penha – 50 min (36,3 km)

* Dores do Rio Preto: distância do Patrimônio da Penha – 26 min (18,6 km)

* Ibitirama: distância do Patrimônio da Penha – 31 min (15,8 km)

* Vitória: distância do Patrimônio da Penha – 4h24 (255 km)

* Cachoeiro de Itapemirim: distância do Patrimônio da Penha – 2h06 (115 km)

Programação:

Sexta-feira (17 de janeiro)

*Abertura dos portões às 19h

– Trio Mafuá (ES)

– Trio Estopim (RJ)

– Nando Nogueira (SP)

* Dj’s Du Beco e Fabrício Bravim

Sábado (18 de janeiro)

*Abertura dos portões às 19h

– Trio Lamparão (RJ)

– Projeto Raízes (ES) (Java Roots, Macucos e Salvação Reggae Band)

– Ponto de Equilíbrio (RJ)

* Dj’s Du Beco e Fabrício Bravim

Domingo (19 de janeiro)

Abertura dos portões às 12h

*Entrada franca

– Black do Acordeon (ES)

– Trio Vinil (ES)

– B-Melão (ES)

* Dj’s Du Beco e Fabrício Bravim

*Mais informações como locais de hospedagem podem ser obtidas no site www.festivalpenharoots.com.br, pelo Instagram @penharoots, Facebook ou pelo WhatsApp oficial do evento: (28) 99906-7726.

