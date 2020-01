Nutricionista dá dicas para manter-se hidratado no calor do verão

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 113

Os termômetros têm registrado temperaturas muito quentes durante os primeiros dias de 2020. Com o aumento da temperatura, consequentemente, temperatura do corpo se eleva, e o organismo num mecanismo de “defesa” elimina o suor, com o objetivo de manter a temperatura adequada. Com o suor perde-se água e sais minerais que são essenciais para o bom funcionamento do organismo.

De acordo com a nutricionista Fernanda Freitas de Brito, a água atua em todos os mecanismos do corpo, inclusive para respiração, coração, rim e todos os outros órgãos funcionarem. Ela afirma que é necessário se manter hidratado, pois o ser humano elimina em torno de 2,5L de água por dia pela urina, fezes, respiração e transpiração.

“Muitas pessoas não gostam de tomar água, pois não sentem vontade. Uma forma simples e saborosa de ingeri-la e favorecer a ingestão de nutrientes é saborizar a água, adicionando pedaços de frutas picadas, hortelã e suco de limão. Essa, inclusive é uma estratégia que utilizo no consultório para crianças que não gostam de beber água”, destaca Fernanda.

Os sucos também são fontes de hidratação e ótimo em vitaminas e minerais, porém possui o açúcar das frutas. Por isso é importante evitar o excesso se quer perder peso ou controlar os níveis de açúcar no sangue.

“Se você toma pelo menos dois litros de água por dia, pode ingerir o restante em dois copos de 250ml de suco e duas porções de frutas da estação. Os chás também ajudam na hidratação e quase não tem calorias se for consumido sem açúcar, mas existe o efeito nas ervas. Pessoas que possuem hipertensão arterial, problemas cardíacos ou gestantes devem procurar informação com o profissional da saúde antes de ingerir”, explica a nutricionista.

A hidratação também pode ser encontrada em vegetais como chuchu, abobrinha, abóbora, berinjela, cenoura, e beterraba, são alimentos ricos em micronutrientes que acaba sendo perdido no suor, mas mantém o corpo saciado e possuem baixas calorias. Nesta época também é importante investir nas saladas de folhas.

“Faça um prato com uma boa porção de folhas frescas, tempere com azeite e pouco sal, adicione também algum vegetal cozido como listado a cima, prefira proteínas de fácil digestão como: ovos, peixes e frango, e acrescente uma porção de arroz e feijão. Deixe o suco ou a água para tomar 20 minutos após a refeição para não atrapalhar a digestão e sempre leve uma garrafinha de água para onde for”, conclui.

