Novos conselheiros tutelares tomam posse nesta sexta (10) em Cachoeiro

A posse dos novos conselheiros tutelares de Cachoeiro de Itapemirim será realizada nesta sexta-feira (10), na Câmara Municipal, a partir das 9h. São dez conselheiros titulares e dez suplentes, e os eleitos cumprirão mandato de quatro anos, atuando nas regionais I e II do Conselho Tutelar do município. A solenidade é aberta ao público.

A eleição foi realizada na escola CEI “Áttila de Almeida Miranda”, no bairro Vila Rica, no dia 6 de outubro, com a participação de 29 candidatos. A votação foi feita pelos moradores do município com cadastro na Justiça Eleitoral. O pleito foi conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comsenca) e fiscalizado pelo Ministério Público.

O Conselho Tutelar é um órgão autônomo responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Os novos conselheiros passarão por uma qualificação sobre assuntos ligados à área, como a atribuição de cada poder e a rede de serviço de proteção e garantia de direitos.

“Foi uma eleição democrática, em que toda a população teve a oportunidade de escolher os representantes para o desenvolvimento dos trabalhos diários. Agradeço a toda equipe atual de conselheiros deste município pela dedicação e atuação e parabenizo os eleitos. O papel que exercem é muito importante para a sociedade cachoeirense, pois são eles que dão a garantia para que as leis que protegem nossas crianças e adolescente sejam cumpridas”, afirma a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Maria Aparecida Stulzer.

Confira os nomes dos novos conselheiros:

Regional I: Romário Manzoli da Silva, Eliana Carvalho Longo, Lilian Debona Machado Corrêa, Gutemberg Santos da Fraga e Maria Nazareth Patrício de Oliveira da Silveira.

Regional II: Leandro Vieira das Neves, Elizabeth de Oliveira, Ariana Soares Viana Ribeiro, Jessé Pereira Martins e Isabel Cristina Correa Rodrigues.

Suplentes: Lucia Helena Oliveira de Farias, Luiz Sérgio Da Silva Amparo, Williana Silva Miranda, Natanael da Silva, Danielo Moreira de Oliveira, Alex Frisso da Rosa, Fabiana dos Santos Carias, Alessandra Rangel da Silva, Nivan Ramos Barina e Ione Garcia.

Conselho Tutelar em Cachoeiro

Cachoeiro possui duas regionais do Conselho Tutelar. A Regional I está localizada no bairro Monte Cristo, e sua área de atuação abrange os bairros Aeroporto, Boa Vista, Ruy Pinto Bandeira, Marbrasa, Central Parque, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, Coramara, Dr. Gilson Carone, Waldir Furtado Amorim, Caiçara, Agostinho Simonato, Parque Laranjeiras, Boa Esperança, São Lucas, Monte Cristo, Alto Monte Cristo, Jardim América, São Francisco de Assis, Jardim Itapemirim, IBC, Maria Ortiz, Estelita Coelho Marins, Othon Marins, Nova Brasília, Zumbi e Campo Leopoldina; e os distritos de Burarama, Pacotuba, Coutinho, Conduru, São Vicente, Itaoca e Córrego dos Monos.

Já a Regional II tem sede na Ilha da Luz e sua atuação é circunscrita aos bairros Elpídio Volpini (Valão), Teixeira Leite, Vila Rica, Ilha da Luz, Santo Antônio, Guandu, Basileia, Recanto, Centro, Dr. Gilberto Machado, Sumaré, Amarelo, Alto Amarelo, Amaral, Baiminas, Arariguaba, Bela Vista, Presidente Arthur Costa e Silva, Nossa Senhora da Glória, Álvares Tavares (União), Monte Belo, Alto União, Paraíso, São Geraldo, Rubem Braga, Village da Luz, Bom Pastor, Fé e Raça, Alto Novo Parque, Nossa Senhora de Fátima, Novo Parque, Santa Cecília, Abelardo Ferreira Machado, Nossa Senhora da Penha, Ferroviários, Ibitiquara, Santa Helena, Nossa Senhora Aparecida, Independência, Alto Independência, São Luiz Gonzaga, Coronel Borges, Aquidaban, Tijuca e Safra; e aos distritos de Gironda, Vargem Grande de Soturno, Gruta.

