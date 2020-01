Novos conselheiros tutelares de Venda Nova tomam posse

Por Redação - Redação 31

Na última sexta-feira (10) tomaram posse os novos Conselheiros Tutelares que irão atuar em Venda Nova pelos próximos quatro anos, são eles: Lúcio Ginivaldo Côco, Victor Hugo Monteiro Teixeira, Celina Aparecida Zeferino, Rozania das Graças da Silva e Joanita Salomão Lourenção.

A cerimônia foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, no auditório do Cras, contando com as presenças do prefeito Paulinho Mineti e da secretária Municipal de Assistência Social, Fabíola Falqueto. Os cinco suplentes também participaram da solindade.

O prefeito Paulinho Mineti destacou a importância do Conselho Tutelar desejando sucesso aos novos membros. O prefeito ainda agradeceu os conselheiros anteriores, que atuaram nos últimos quatro anos. “O Conselho Tutelar é autônomo e trabalha em conjunto com outros órgãos como o Ministério Público e a Secretaria de Assistência Social. É muito importante estreitar esses laços para garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes”, observou.

Os novos membros do Conselho Tutelar foram eleitos através de votação popular, realizada no dia 06 de outubro. Puderam votar eleitores de Venda Nova em situação regular com a Justiça Eleitoral. Ao todo 14 candidatos participaram do pleito, que teve apurados 693 votos válidos e 1 nulo.

O Conselho Tutelar tem como papel agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, Estado, pais, responsável, ou em razão de sua própria conduta. Na maioria dos casos essa ação ocorre através de uma denúncia, que pode ser feita de forma anônima pelos telefones (28) 3546-0149 e (28) 99919-2624 (plantão).

