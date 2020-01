NOVO AVISO: Inmet emite alerta para chuvas fortes no Caparaó e Sul capixaba até sábado (25)

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1024

Advertisement

Advertisement

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na tarde desta sexta-feira (24) um novo alerta para cidades do Caparaó e do Sul do Espírito Santo.

O aviso vale até às 9h deste sábado (25), e contempla os seguintes municípios: Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Ibitirama, Alegre, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui e São José do Calçado.

Segundo o alerta, há riscos de chuvas intensas na região nas próximas horas, que podem ser superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há possibilidade de alagamentos, transbordamento de rios e grandes deslizamentos de encostas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Veja as recomendações:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Em caso de problemas, entre em contato com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.

Advertisement