Nossocrédito de Itapemirim aumenta em mais de 100% volume de empréstimo

Uma das políticas públicas de desenvolvimento mais importantes do Espírito Santo, o programa Nossocrédito comemora mais um importante resultado, ou seja, mais de um milhão em microcrédito produtivo para empreendedores no município de Itapemirim no ano de 2019. O desempenho da agência é resultado de um ano cheio de ações voltadas a mobilização dos microempreendedores, que é a parte principal neste elo de ligação entre empresa e as instituições financeiras. O programa funciona na Sala do Empreendedor, localizado na Casa do Bem, no Edifício João Bechara. O aumento significativo dos valores dos empréstimos realizados em 2019 chegou a um montante de R$ 1.035.516,00 (Um milhão, trinta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais), significando o melhor resultado dos últimos 5 anos em Itapemirim.

De acordo com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico de Itapemirim, Amanda Moreno Ramos, o crescimento de empréstimos se deve à política adotada pela atual administração e também ao empenho da equipe do programa Nossocrédito, aliada é claro aos juros mais baixos do que os praticados no mercado e em bancos comerciais. Ela informa que o valor da parcela cabe facilmente no bolso dos microempreendedores.

Evandro Garcia, consultor do Nosso Credito do município de Itapemirim, esclarece que o programa Nossocrédito concede empréstimo para micro e pequeno empreendedor melhorar as instalações de seu comércio, e a grande vantagem desse programa é que os juros são bem mais baixos do que os praticados no mercado comum e em outros bancos. Dessa forma dá para planejar as parcelas sem passar aperto. Tudo depende do projeto que o consultor do Nosso Credito monta na hora para o solicitante.

Ele informa que para conseguir um financiamento do Nossocrédito, é necessário estar produzindo há mais de seis meses, no setor formal ou informal, e residir ou possuir negócio estabelecido no município há mais de dois anos. Informa também que houve alteração do valor contratado, que passou de R$ 15.000,00 para R$ 21.000,00 tanto para capital de giro ou investimento fixo, com a mesma taxa de juros, de 1,1% a 1,5%, e parcelas de 24 meses.

“Esse ano o município lançou o Programa Empreender nas Comunidades, o que foi muito importante para que elevasse o número de negociações. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social foi nos comércios dos bairros de Campo Acima, Itaoca, Itaipava, Garrafão e na Vila de Itapemirim, para tirar dúvidas quanto as facilidades de os empreendedores ter acesso ao crédito de forma mais tranquila, prestigiando quem contribui muito com o crescimento do município”, informa Evandro.

No município de Itapemirim, os empreendedores que mais buscam esse tipo de crédito, são os comerciantes de tecido, artigos de armarinhos, vestuário, calçados, produtos alimentícios, bebidas, produtos de higiene, cabeleireiros, manicure, pedicure, tingimento, cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, material de construção, atividades esportivas, suvenires, bijuterias, artesanato, oficinas de carro e motos, peças e assessórios para veículos e motocicletas e vendedores em geral. Além de comprar mercadorias, muitos usam essa linha de crédito para adquirir novas maquinas e equipamentos e fazer reformas em geral.

