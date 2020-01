Municípios se unem e fazem melhorias nas estradas do Caminhos do Campo para receber turistas no Penha Roots

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 36

Os municípios de Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto estão atuando de forma integrada e fazendo melhorias nas estradas do programa Caminhos do Campo, do Governo do Estado, para que os turistas possam ter mais segurança no acesso ao Penha Roots, que começa nesta sexta-feira (17) e vai até domingo (19).

O festival de reggae e forró pé de serra, que acontece no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, atrai cerca de dez mil turistas de várias partes do Espírito Santo e de outros Estados para o Caparaó Capixaba, região considerada rica em recursos e belezas naturais e com forte potencial turístico.

Pensando no bem-estar e segurança dos turistas, Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto estão fazendo a conserva das estradas que dão acesso a Patrimônio da Penha, local onde o evento será realizado.

“Conseguimos, em parceria com um empresário de Cachoeiro de Itapemirim, pó de mármore para ser jogado na estrada do Caminhos do Campo e assim fazer a correção da via para receber da melhor forma os turistas e com segurança. Estamos numa grande expectativa e, pelo que estou vendo, esse evento será um dos maiores da história de Divino de São Lourenço. Está sendo muito bem divulgado e tem uma programação muito boa. A procura por casas para aluguel está grande e o comércio está animado e feliz com o evento. A Prefeitura não poderia ficar de fora, por isso somos parceiros e estamos juntos nesta segunda edição do festival e, se Deus quiser, seremos parceiros de muitos ainda que virão”, disse o prefeito de Divino de São Lourenço, Eleardo Brasil.

Brasil destaca que o Penha Roots vai fazer parte do calendário oficial de eventos do município. “Esse é um evento que atrai turistas de várias partes do Brasil. Foi uma tacada de mestre do Elias Carvalho, diretor do GFC Eventos, escolher nossa região e contribuir para o nosso turismo”.

O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, o “Ninho”, também comemora os resultados do evento para sua cidade e região, e diz que está dando sua parcela de contribuição. “Estamos trabalhando na melhoria das estradas, apesar do Governo do Estado ter dado a ordem de serviço para essas benfeitorias que ainda não começaram. O evento é em outra cidade, mas também somos beneficiados com ele, pois movimenta também o nosso turismo. Nossas pousadas estão lotadas e isso nos deixa muito feliz. Temos que dar nossa parcela de contribuição para um evento tão importante como o Penha Roots”, finalizou.

