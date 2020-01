Municípios do Sul do Estado precisam de veterinários e estudantes voluntários

Por Redação - Redação 216

As cidades afetadas pelas fortes chuvas no Sul do Estado precisam de médicos-veterinários para trabalhar de forma voluntária. Os profissionais poderão atuar no atendimento de animais, auxiliando na administração de medicação e na alimentação.

A situação dos animais na cidade de Iconha é mais crítica e os trabalhos na região estão sendo coordenados pelo Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), organizado pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, em conjunto com representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES).

“No momento, precisamos de cerca de três médicos-veterinários por dia para revezar nas equipes de atendimento, visita nas casas afetadas e pessoas ilhadas com animais que estão precisando de cuidados. Para isso, precisamos que os interessados entrem em contato com o CRMV-ES”, pondera o coordenador do GRAD Enderson Barreto. O GRAD atuou no atendimento aos animais na tragédia de Brumadinho e Mariana em Minas Gerais.

Os atendimentos aos animais são feitos no local pelos médicos-veterinários e os que estão em situação de vulnerabilidade são encaminhados para clínicas veterinárias parceiras.

Para ajudar os animais atingidos estão sendo levantadas doações em dinheiro para custear vacinas, vermífugos e os custos de transporte e alimentação das pessoas que estão trabalhando na região. As doações podem ser feitas para o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e o comprovante de depósito deve ser enviado para [email protected], com o assunto “AJUDA ES”, para que a doação seja registrada na instituição.

Além dos médicos-veterinários, os estudantes também podem participar. Os interessados em atuar como voluntários podem entrar em contato com o Conselho pelo e-mail [email protected], com o assunto “VOLUNTÁRIO”. No e-mail é preciso que os veterinários informem nome, telefone, número do CRMV-ES, atuação profissional e datas disponíveis para o trabalho voluntário. Já os estudantes de medicina veterinária devem informar nome, telefone, instituição de ensino, número de matrícula e datas disponíveis.

INFORMAÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS

Enviar e-mail para [email protected] com o assunto “VOLUNTÁRIO”

Médicos-Veterinários: Nome, telefone, número do CRMV-ES, atuação profissional, datas disponíveis.

Estudantes de medicina veterinária: Nome, telefone, instituição de ensino, número de matrícula e datas disponíveis.

DOAÇÃO EM DINHEIRO

Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal

Banco Bradesco (237)

Agência: 1239-4

Conta: 6264-2

CNPJ: 04.085.146/0001-38

PRODUTOS PARA DOAÇÃO

O CRMV-ES é ponto de coleta de doação de medicamentos, alimentos e produtos de higiene pessoal e de limpeza que será destinado para a população e os animais das cidades de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul, que foram atingidas pelas fortes chuvas no Sul do Estado.

Endereço: Rua Cyro Lima, 125, Enseada do Suá, Vitória

Horário: 8h às 16h30

Doações

– Colchão (principal)

– Arroz

– Pó de café

– Feijão

– Fubá

– Sal

– Biscoito

– Açúcar

– Material de limpeza (sabão em pó, bucha, vassoura, pano de chão e rodo)

– Pasta de dente

– Escova de dente

– Papel higiênico

– Ração

– Vermífugos

– Vacinas

– Antibióticos e anti-inflamatórios

– Cobertores

– Galocha/bota de borracha

– Luvas de procedimentos P, M e G

– Seringas

– Agulha 25×7

– Esparadrapo

– Atadura

– Gaze

– Algodão

– Álcool

– Iodo povidine

