Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1112

Advertisement

Advertisement

Um acidente deixou uma mulher ferida às 7h30 deste domingo (19). O motorista de um gol branco perdeu o controle da direção e bateu em um poste, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo testemunhas do acidente, uma mulher, que estava no banco do carona do veículo, bateu a cabeça no para-brisa do veículo. Ela precisou ser socorrida e levada para um hospital da região.

Advertisement