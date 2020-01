Mulher é detida por suspeita de furtar R$ 580 em roupas em lojas de Venda Nova

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 342

Uma mulher de 47 anos foi detida em Venda Nova do Imigrante acusada de furtar roupas em três lojas do Centro da cidade. Ela foi detida na tarde de quinta-feira (2) e, na bolsa, levava nove peças de vestuário, no valor de R$ 580, supostamente produtos de furto.

Ela foi reconhecida ao pedir uma sacola em uma loja, onde teria cometido o furto, há uma semana. A atendente reconheceu a mulher, pois toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do estabelecimento. Ao perceber que tratava-se da mesma pessoa, a funcionária chamou a polícia. A atendente de uma segunda loja, onde a ação também foi gravada, foi à delegacia com imagens da acusada supostamente furtando roupas do local.

Segundo o Boletim de Ocorrência, sabendo que a mulher havia sido detida no Centro da cidade, a funcionária da loja que foi furtada nesta quinta foi à delegacia e prestou queixa contra a mulher, que confirmou que havia roubado nove peças de vestuário de uma loja. Ela disse ainda que “adquiriu um problema” e começou a cometer pequenos furtos depois disso.

Na bolsa que a acusada levava, além das peças de roupas, foram encontradas produtos de uma loja de celular e de dinheiro.

