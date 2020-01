Motorista embriagado é detido após bater carro em Venda Nova

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 73

Advertisement

Advertisement

Um homem foi detido na Avenida Beira Rio, no Bairro São Pedro, em Venda Nova do Imigrante, após ter batido o carro. Pelas condições do motorista, ele aparentemente estava sob efeito de álcool. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (14). O veículo ficou danificado, com um dos pneus estourados.

A Polícia Militar informou que o homem dirigia em alta velocidade. Ele tentou fugir do local do acidente, mas pessoas que estavam na avenida não permitiram. O motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova e o veículo foi removido na manhã desta quarta (15).

Advertisement

Advertisement