Motociclista morre ao colidir com ônibus em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 7781

Advertisement

Advertisement

Uma colisão entre uma moto e um ônibus tirou a vida de Jhon Henzo Gomes da Silva na tarde deste sábado (11) em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu por volta das 12h10 no trevo da empresa Ultramar, que fica localizada na rua Ludário Fonseca, no bairro Arariguaba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local a vítima se encontrava inconsciente, com lesões pelo corpo e com baixos sinais vitais. O homem foi colocado na prancha e no oxigênio. Os bombeiros tentaram fazer a ressuscitação cardio-pulmonar (RCP), porém a vítima não resistiu e veio a óbito ao dar entrada na Santa Casa de Misericórdia.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo informações de familiares, a vítima era morador do bairro União e trabalhava como motoboy na Casa das Motos. Jhon Henzo era irmão cobrador Leo Gomes Diones da Silva, de 28 anos, que está desaparecido desde outubro de 2018, quando saiu para trabalhar e não foi mais visto.

Advertisement