Moradora de Cachoeiro é assaltada e tem carro levado na BR 101 em Mimoso do Sul

Por Rafaela Thompson

Uma assistente social de 34 anos passou por momentos de terror na manhã desta sexta-feira (17). A vítima foi rendida por criminosos armados e teve o carro levado por eles próximo ao trevo de Mimoso do Sul, na BR 101.

Ela saiu do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, onde mora, com destino a Minas Gerais. No caminho, já na BR 101, percebeu que um dos pneus do Renault Duster, de cor preta, placa PWG 4335, havia furado.

A mulher saiu do carro, para ver a situação do veículo, e segundo ela, em questão de minutos foi abordada por dois homens armados, que estavam em outro carro. Ela entregou as chaves e não reagiu.

Uma família que seguia na mesma rodovia, logo depois, parou para ajuda-lá e a levaram até a delegacia do município para fazer a ocorrência. “Foi o pior momento da minha vida, parece um sonho ruim, ainda estou sem acreditar. Pior sensação do mundo”, contou a vítima, ainda muito assustada.

