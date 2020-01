Ministério do Desenvolvimento oferece ajuda às vítimas das chuvas no Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 255

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) ofereceu apoio às vítimas das chuvas no Espírito Santo. Uma publicação na conta da pasta nas redes sociais, informou que o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional do MDR, Armin Braun, chegará neste sábado (18) ao Estado para auxiliar a Defesa Civil Local.

Em outra postagem, o MDR informou que “diante da magnitude dos danos humanos e materiais causados pelas chuvas desta noite no EspíritoSanto, o ministro Gustavo Canuto envia apoio federal ao Estado. ‘Avisei ao governador que o presidente Jair Bolsonaro oferece toda ajuda necessária à população capixaba’”, disse.

