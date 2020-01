Menino de 4 anos desaparece em cachoeira no interior do ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 536

Advertisement

Advertisement

Um menino de 4 anos de idade desapareceu no início da tarde de domingo (5), quando passava o dia com a família na Cachoeira do Cravo, no distrito de Nestor Gomes, zona rural de São Mateus.

O pai de Davi Lucas Cardoso dos Santos contou à PM que o filho estava brincando na beira do rio, quando foi levado pela correnteza e desapareceu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as buscas à vítima. Até a manhã desta segunda-feira (6), a criança ainda não havia sido encontrada.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com informações, Tribuna do Cricaré

Advertisement

Advertisement