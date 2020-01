Médica alerta para cuidados ao ter contato com água ou lama das enchentes no ES

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 128

Advertisement

Advertisement

Depois das fortes chuvas que deixaram Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves em situação de emergência, a população tem se mobilizado para levar todo o tipo de ajuda, desde mantimentos, roupas, material de limpeza e higiene pessoal, até mão de obra para limpar ruas, casas, estabelecimentos comerciais, entre tantas outras áreas afetadas.

O que se vê, depois dessa tragédia, são pessoas empenhadas em contribuir de alguma forma. E é preciso ficar atento para não tornar uma boa ação e um problema ainda maior. Por isso, a médica dermatologista de Cachoeiro de Itapemirim, Roberta Goltara, alerta para alguns cuidados a serem tomados por quem vai atuar nos municípios que estão nessa fase de limpeza.

“Se for muito necessário entrar em contato com esse tipo de água da enchente, é necessário calçar botas de plástico impermeáveis ou, em alternativa, cobrir mãos e pés com dois ou três sacos plásticos, uma por cima da outra, e prendê-las no punho e no calcanhar”, orientou Roberta Goltara.

Advertisement

Continua depois da publicidade

E acrescentou que é necessário “se desfazer de alimentos que tiveram contato com a água contaminada e ingerir água somente filtrada ou fervida e nunca reaproveitar água de bicas e do telhado para consumo”. E fez um alerta importante para os pais e responsáveis por crianças: “não as deixem brincar em áreas com acúmulo de água”.

É importante também ficar atento aos locais que possam favorecer a proliferação do mosquito da dengue. “Para evitar a proliferação do mosquito da dengue e para se proteger deve-se usar um repelente diariamente e nunca deixar água parada”, acrescentou a médica.

5 doenças que podem ser causadas pelas enchentes

1. Leptospirose

Advertisement

A leptospirose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira que pode ser encontrada em fezes e urina de animais contaminados, principalmente ratos. Assim, em situação de chuva e alagamento, a urina e fezes contaminadas pelas bactérias podem se espalhar facilmente e atingir mucosa ou feridas presentes na pele das pessoas, havendo o contágio. Os sintomas principais são febre alta, perda do apetite, calafrios, vômitos e diarreia, podendo evoluir para insuficiência renal e insuficiência hepática.

2. Cólera

A cólera é uma doença infecciosa intestinal causada pela ingestão da bactéria Vibrio cholerae que pode ser encontrada em água e comida contaminada por fezes de pessoas ou animais com a bactéria. Assim, essa doença é mais comum de acontecer em ambientes que não possuem água encanada ou sistema de saneamento básico efetivo, favorecendo a contaminação por essa bactéria em épocas de chuva. Os sintomas da cólera surgem 2 a 5 dias após o contato com a bactéria, sendo os principais diarreia intensa, náuseas e vômitos constantes, cansaço excessivo, desidratação e aumento dos batimentos cardíacos.

3. Micose

A micose é uma doença de pele causada por fungos e que pode aparecer após períodos de chuva devido à umidade. Os fungos normalmente se proliferam em ambientes com muito umidade e pouco limpos. Os sintomas de micose variam de acordo com o local que ocorre, podendo haver coceira, aparecimento de manchas vermelhas na pele e alteração da coloração e forma da unha, por exemplo, no caso de micose nos dedos das mãos ou dos pés.

4. Hepatite A

A transmissão acontece por meio da ingestão dá água contaminada com o vírus, além de alimentos ou fezes de pessoas contaminadas. Esse tipo de hepatite é comum em lugares com condições com condições precárias de higiene e saneamento básico, o que torna mais fácil a disseminação do vírus em épocas de chuva. Os sintomas da hepatite A são semelhantes à gripe, podendo haver dor de cabeça, dor de gargante, tosse e sensação de mal-estar que podem durar várias semanas.

5. Arboviroses – dengue, zika, chicungunya

Febre amarela: Com as chuvas, temos mais água acumulada, com isso ocorre aumento da população do mosquito Aedes aegypti. Essas doenças compartilham alguns sinais e sintomas, como dor de cabeça, febre baixa, dores nas articulações e manchas vermelhas na pele.

Advertisement