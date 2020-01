Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 23

O deputado estadual Luciano Machado (PV) reafirmou, nesta quinta-feira (2), que não será candidato a prefeito nas eleições de 2020, em Guaçuí. Ouça a entrevista na íntegra no final da matéria!

Segundo o deputado, que administrou a cidade de Guaçuí por dois mandatos, em 2000 e 2004, seu foco é atrair investimentos e melhorias para a região Sul e Caparaó. Ele foi eleito em 2018 com 15.221 votos e, atualmente, é o 1º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

O deputado, logo após eleito, já tinha dito, em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, que não seria candidato nas eleições 2020.

Luciano afirma que nesta semana seu nome voltou a ser cogitado para disputar as eleições em Guaçuí e que um grupo de seis pessoas esteve reunido afirmando que ele seria candidato e que não abriria mão de ser prefeito.

“O que eu posso dizer é que não serei candidato a prefeito. Na campanha do ano passado pedi voto dizendo que há 12 anos não tínhamos um deputado estadual representando o município de Guaçuí e região (Caparaó), e que precisaríamos ocupar esse espaço para tentar fortalecer essa região nossa que é muito bonita, mas que economicamente e na questão de desenvolvimento precisa dar muitos passos para frente. Vou cumprir minha palavra de campanha”, disse o deputado.

Machado ressalta que vai participar do processo eleitoral em Guaçuí. “É claro que a preferência (de apoio) ficará para pessoas que me apoiaram nas últimas eleições. Mas isso tudo terá um andamento até lá, para a gente ir discutindo”, afirma.

Sobre seu mandato na Assembleia Legislativa, Luciano diz estar na expectativa de colher bons frutos em 2020.

“Quero trazer melhor infraestrutura para Guaçuí e região, cuja obras, que foram dadas ordens de serviço, estão em andamento. Estamos priorizando o debate sobre a região e vou focar nisso. Quero trabalhar buscando política de inclusão e qualificação. Temos muitas coisas por fazer e, como deputado, a gente precisa estar presente, colocando a nossa voz na Assembleia, falando sobre as nossas necessidades, nossos anseios e o que almejo para o nosso povo. Estou muito otimista, vamos ter um ano muito produtivo, com boas realizações, com muitas entregas. A área da saúde deve melhorar, já que o Governo do Estado tem feito bons investimentos. Temos cobrado isso e estamos tendo resposta por parte do Estado”, finaliza Luciano Machado.

Ouça a entrevista na íntegra!

