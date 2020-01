Lojistas atingidos por enchente em Cachoeiro terão crédito especial de até R$ 700 mil

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 361

Lojistas que foram atingidos pela enchente que devastou a cidade de Cachoeiro de Itapemirim no último sábado (25), poderão ter crédito especial e tarifas de juros com até 50% de desconto para poder recomeçar.

De acordo com o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) e secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Francisco Montovanelli, os valores para empréstimo vão variar entre R$ 30 mil a R$ 700 mil.

“Estamos estudando com o Governo do Estado para ver se conseguimos uma linha de crédito especial com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), como fizemos na última enchente”, disse.

Montovanelli contou, ainda, que conversou com o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Pedro Rigo, que informou que colocou o Fundo de Aval do Sebrae como garantidor em uma parceria com o Banco do Espírito Santo (Banestes) para as empresas que foram prejudicadas com a enchente.

“Já estamos firmando com o Sebrae e poderá sair uma linha de crédito de até R$ 700 mil com 50% de desconto nos juros. Essa é uma das principais ações da Acisci para ajudar nosso comércio”.

Francisco garantiu que estuda a possibilidade de postergação dos pagamentos dos impostos futuros. “Estamos conversando com o Governo do Estado e com a Prefeitura de Cachoeiro, a possibilidade de postergação dos pagamentos de impostos que virão pela frente, quer seja ICMS, ISS, tanto a nível municipal e estadual”, finalizou.

