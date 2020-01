Ken humano se assume mulher e deixa fãs em choque: "sou a Barbie"

Por Redação - Redação 45

Rodrigo Alves, mundialmente conhecido como Ken humano, pegou todos os seus fãs de surpresa ao anunciar que deseja virar uma mulher. O brasileiro fez o anúncio através de sua conta oficial no Instagram, apagou suas fotos antigas e publicou várias imagens em que aparece vestido de mulher.

“Hj e o dia do meu renascimento 05/01/2020 fico muito feliz em poder dividir um pouco da minha vida com vocês! Agradeço a Deus pela a Famila e Amigos maravilhosos na minha vida .. isso só é um começo de uma nova vida”, contou Rodrigo em uma de suas postagens feitas neste domingo (05).

O brasileiro ainda contou que aguardou 36 anos para ser uma borboleta e alegou que está livre para voar. “Foi preciso muita coragem para me tornar uma mulher trans. Nos últimos 8 anos da minha vida, sou conhecida como o ken da vida humana, mas na verdade eu queria ser #Barbie”, confessou.

Rodrigo encerrou dizendo que não liga para o que as outras pessoas podem falar. “As pessoas julgam o próximo por ignorância e falta de instrução e conhecimento, eu Graças a Deus como uma pessoa evoluída e abençoada não dou importância e comentários maldosos”, afirmou.

O brasileiro já passou por mais de 60 procedimentos estéticos para ficar com as feições do boneco Ken, mas confessou que no final sempre quis ficar parecido com a Barbie. Para o futuro, o influenciador pretende realizar implante de silicone nos seios e uma cirurgia de mudança de gênero.

