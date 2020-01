Jovens são esfaqueados no Centro de Guaçuí durante comemoração do Ano Novo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 549

Dois jovens, de 22 e 16 anos, foram esfaqueados na madrugada desta quarta-feira (1), no Centro de Guaçuí, durante os festejos de Réveillon. O crime aconteceu por volta de 1h20.

De acordo com a PM, durante patrulhamento, os militares foram acionados por populares que vira a viatura na região, avisando sobre o caso. Ao chegar no local, os policiais acionaram o socorro, que levou as vítimas feridas para o Pronto Socorro do município. As vítimas foram esfaqueadas no peito.

Populares contaram à polícia que o suspeito seria um rapaz alto, magro e de cabelo pintado de amarelo, morador do bairro São Miguel, e o motivo seria uma rixa entre os envolvidos.

A PM chegou a fazer buscas na região mas não localizou o suspeito.

