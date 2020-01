Jovem de 21 anos morre em grave acidente na ES 164 em Vargem Alta

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1633

Um rapaz de 21 anos morreu na madrugada deste domingo (5), após perder o controle da moto e cair às margens da Rodovia ES 164, chegando ao trevo de Prosperidade, em Vargem Alta. A polícia ainda apura as causas do acidente.

De acordo com a PM, Leonel Batista da Silva estava junto com outro rapaz, também de 21 anos, quando por volta de 2h, sofreram o acidente. Leonel morreu no local. Já o amigo, foi socorrido pela ambulância para o Pronto Atendimento do município.

O corpo da vítima foi removido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

