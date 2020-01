Janeiro Branco: Cachoeiro terá atividades sobre cuidados com a saúde mental

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 69

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim promoverá, neste mês, atividades da campanha Janeiro Branco, dedicada ao cuidado com a saúde mental. As ações acontecerão nas unidades básicas de saúde (UBS) do município, com enfoque em facilitar o acesso da população aos serviços relacionados ao bem-estar psicológico e social.

Nas unidades, serão realizados encontros e palestras informativas, com temas como prevenção do suicídio e de transtornos psicológicos. Participando da campanha pelo segundo ano consecutivo, Cachoeiro possui em suas UBS grupos permanentes direcionados a saúde mental, com o apoio de equipe multiprofissional e propostas de ações preventivas.

No dia 30, haverá um mutirão de serviços de saúde na praça Jerônimo Monteiro, que marcará o final da campanha. Aferição de pressão arterial, teste de glicemia, teste rápido de sífilis e vacinação contra tétano, hepatite B, febre amarela e sarampo são algumas das ações a serem realizadas. Além disso, haverá aula de zumba, corte de cabelo, maquiagem e apresentação de dança com os idosos do Centro de Convivência Vovó Matilde.

“Nosso objetivo é ressaltar a importância desta campanha, com atividades que possibilitem aos nossos cidadãos cuidados simples, mas que fazem bastante diferença. Esperamos que Cachoeiro abrace essa jornada”, afirma a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

Confira a programação completa:

UBS Valão

Quinta-feira – 09/01/2020

Palestra com tema: Religiosidade e Saúde Mental

Horário: 8h

Quarta-feira – 22/01/2020 |Quarta-feira – 29/01/2020

Sala de Espera com tema: Saúde Mental na Atenção Primária a Saúde

Horário: 8h

UBS Nossa Senhora Aparecida

Terça-feira – 14/01/2020 | Sexta-feira – 24/01/2020

Palestra com tema: Saúde Mental e Hanseníase – participação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf)

Horário: 8h

UBS Da Penha

Quarta-feira – 15/01/2020

Sala de espera com tema: Quem cuida da mente, cuida da vida!

Horário: 13h

UBS Paraíso

Segunda-feira – 13/01/2020

Palestra com tema: Saúde Mental

Horário: 8h

Centro de Convivência Vovó Matilde

Terça-feira – 28/01/2020

Palestra com tema: Hanseníase e alusão a campanha Janeiro Branco

Horário: 7h

Estratégia Saúde da Família (ESF) de São Vicente

Quinta-feira – 23/01/2020

Sala de espera com tema: Quem cuida da mente, cuida da vida!

Horário: 9h

UBS Aquidaban

Quinta-feira – 09/01/2020

Sala de espera com tema: Cuidados a saúde mental dos funcionários do Programa Saúde Família e atividade física.

Horário: 8h

Estratégia Saúde da Família (ESF) do Zumbi

Terça-feira – 21/01/2020

Palestra com tema: Sinta-se melhor: fala sobre seus sentimentos.

Horário: 8h

Estratégia Saúde da Família (ESF) do Aberlado Machado

Quinta-feira – 23/01/2020

Palestra com tema: Saúde emocional

Horário: 7h30

UBS Recanto

Sexta-feira – 17/01/2020

Sala de espera com tema: Como lidar com as frustrações e proteger a saúde de sua mente

Horário: 8h

UBS Gilson Carone

Sexta-feira -10/01/2020

Palestra com tema: Saúde Mental

Horário: 8h

UBS Novo Parque

Quinta-feira – 23/01/2020

Sala de espera com tema: Depressão e Ansiedade não são a mesma coisa, mais caminham de mãos dadas.

Horário: 8h

UBS Pacotuba

Quinta-feira – 23/01/2020

Sala de espera e Roda de conversa sobre depressão e ansiedade.

Horário: 13h

UBS Itaoca

Sexta-feira – 31/01/2020

Sala de espera com teste rápido e palestra sobre: Álcool e outras drogas com suas consequências

Horário: 8h

UBS Coramara

Terça-feira – 14/01/2020

Palestra com tema: Saúde Mental e Transtornos Mentais: prevenção e promoção

Horário: 7h

UBS Village da Luz

Quinta-feira – 23/01/2020

Sala de espera com o psicólogo do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest) com tema: Depressão e Ansiedade

Horário: A partir das 7h30

UBS BNH de Baixo

Sexta-feira – 17/01/2020

Roda de conversa com os profissionais da unidade com tema: Saúde Emocional do Trabalhador

Horário: 13h

Quarta-feira – 22/01/2020

Sala de espera com tema: Depressão e Ansiedade

Horário: 8h

UBS Aeroporto

Quarta-feira – 22/01/2020

Sala de espera com tema: A importância do acompanhamento médico e psicológico – Quando devo procurar ajuda?

Horário: 8h

Quarta-feira – 29/01/2020

Sala de espera com tema: Uma possibilidade de promoção da Saúde Mental

Horário: 8h

Sexta-feira – 31/01/2020

Palestra com tema: Promovendo qualidade de vida, com o médico Pablo Ataíde.

Horário: 8h

UBS Jardim Itapemirim

Quinta-feira – 23/01/2020

Grupo de Educação em Saúde para a população em geral, com médicos e enfermeiros da ESF.

Horário: 8h

Terça-feira – 28/01/2020

Sala de espera com os pacientes agendados no programa de Saúde Mental, com tema: Auto Estima.

Horário: 7h30

Estratégia Saúde da Família (ESF) de Córrego dos Monos

Terça-feira – 21/01/2020

Palestra com tema: Quem cuida da mente, cuida da vida.

Horário: 7h

Ação na praça Jerônimo Monteiro em alusão à campanha “Janeiro Branco”

Quinta-feira – 30/01/2020

Horário 8h às 12h.

Em parceria com a Rede de Atenção Psicossocial (CAPS, CAPSad, CAPAAC e CEREST)

– Palestras, aferição PA, Glicemia Capilar, vacinação

– Zumba

– Corte Cabelo e Maquiagem,

– Apresentação de dança, com os idosos do Centro de Convivência Vovó Matilde.

