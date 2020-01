Inusitado: homem atravessa o Rio Itapemirim de caiaque; assista o vídeo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 1255

Quem transitava pela Avenida Beira Rio na tarde desta sexta-feira (24) pode presenciar uma cena incomum nas águas do Itapemirim. Um homem, não identificado, atravessava de caiaque as correntezas do rio.

Apesar de inusitado a situação é bastante perigosa. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Francisco Inacio Daroz, com as constantes chuvas e a cheia do rio, as correntezas estão muito fortes. Ele afirma que todo cuidado é pouco com as águas em períodos de chuvas intensas.

