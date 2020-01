Inscrições para aulas de música em Venda Nova começam na próxima segunda (20)

Por Redação - Redação 17

Começam na próxima segunda-feira (20) as inscrições para aulas de música da Banda Emiliano Pedrino Lorenção. Serão dois encontros por semana em um ambiente totalmente novo montando pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato. A idade mínima para participar é de oito anos.

Os alunos podem se inscrever para aprender a tocar percussão ou instrumentos de sopro. As aulas teóricas e práticas vão acontecer às terças-feiras (turma de sopro) e às quartas (turmas de percussão). Nas quintas-feiras, serão realizados os ensaios gerais da Banda. Os horários serão sempre das 18h às 20h30 e o local é o Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi.

Para se inscrever, basta procurar o Centro Cultural das 8h às 16h30. As aulas começam no dia 04 de fevereiro. Para mais informações, ligue para (28) 3546-6105 ou (28) 99943-5454.

Novo espaço para aula ainda melhores

Os participantes, agora, contam com novas instalações para os estudos musicais. A Prefeitura montou a sala de música em local adequado no Centro Cultural. “A música faz parte da nossa história e cultura e nós buscamos preparar o espaço para que os alunos possam aprender da melhor forma possível”, comenta o prefeito Paulinho Mineti.

Além do novo ambiente de aprendizagem, a Administração Municipal disponibilizou um professor efetivo para ministrar as aulas. Com isso, a tradicional Banda Emiliano Pedrino Lorenção vai continuar sendo preservada e renovada para as novas gerações.

