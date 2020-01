Inscrições abertas para professores substitutos no Ifes

Por Redação - Redação 45

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com vagas abertas para professores substitutos nos campi de Alegre, Itapina e Vitória. As oportunidades são para as áreas de Informática e Filosofia; História; e Atendimento Educacional Especializado e Mecânica, respectivamente. Para todas as opções, há uma vaga disponível e carga horária é de 40 horas semanais.

A remuneração varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, a depender da titulação do candidato. Também serão concedidos auxílio-alimentação (R$458,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade). O processo seletivo acontecerá por meio de prova de títulos e de desempenho didático.

Veja os prazos de inscrição e mais informações:

Edital 01/2020 – Professor Substituto – Campus de Alegre

Vagas: Informática (1) e Filosofia (1)

Prazo de inscrição: até 24 de janeiro

Local: Coordenadoria de Gestão de Pessoas do campus (também são aceitas inscrições via Sedex)

Acesse o edital.

Edital 01/2020 – Professor Substituto – Campus Itapina

Vagas: História (1)

Prazo de inscrição: até 30 de janeiro

Local: Coordenadoria de Gestão de Pessoas do campus (também são aceitas inscrições via Sedex)

Acesse o edital.

Edital 03/2020 – Professor Substituto – Campus Vitória

Vagas: Atendimento Educacional Especializado (1) e Mecânica (1)

Prazo de inscrição: até 31 de janeiro

Local: Coordenadoria de Gestão de Pessoas do campus (também são aceitas inscrições via Sedex)

Acesse o edital.

