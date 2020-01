Ifes de Alegre abre processo seletivo para contratar professor

Por Redação - Redação 116

O Campus de Alegre, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), abriu inscrições para um processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto de Informática e Filosofia. O prazo é 24 de janeiro e os interessados devem se inscrever presencialmente na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do campus ou enviar documentação via Sedex (o envelope precisa chegar até o quinto dia útil após o encerramento das inscrições).

Há uma vaga para cada área, com carga horária de 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, a depender da titulação do candidato. Além da remuneração, também serão concedidos auxílio-alimentação (R$458,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade). O processo seletivo acontecerá por meio de prova de títulos e de desempenho didático.

Para mais informações, acesse a página do edital.

