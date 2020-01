Homem que sequestrou filhos e agrediu esposa se entrega à polícia em Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 324

Advertisement

Advertisement

O homem de 24 anos que sequestrou os 5 filhos, entre eles, um bebê com menos de um mês, em Itapemirim, na noite desta terça-feira (7), após agredir a esposa, de 19 anos, em resguardo, se apresentou na Delegacia Regional de Itapemirim.

Segundo o delegado Djalma Pereira Lemos, ele se entregou voluntariamente e devolveu as crianças limpas e alimentadas, que já estão com a mãe. O homem contou que ficou na casa de um conhecido, mas não revelou o local. Ele foi ouvido e ficou à disposição da Justiça.

O caso

Segundo o delegado, após forçar sexo com a companheira, e ela se negar a ter relações, devido ao período pós-parto, o homem inciou as agressões e colocou a esposa para fora de casa.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Muito machucada, ela pediu ajuda e foi para o Hospital Evangélico de Itapemirim. Lá, os funcionários acionaram a polícia, que seguiu até a residência, mas o homem já havia fugido com as crianças, que têm entre três e seis anos, além do bebê.

Sem família no município, e com medo de retornar para casa, a mulher acabou sendo levada para a casa do delegado de plantão, onde passou a noite.

Advertisement

Advertisement