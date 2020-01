Homem é preso com cinco armas e 30 munições de diversos calibres em Jerônimo Monteiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 189

Advertisement

Advertisement

Na madrugada desta quinta-feira (30), por volta das 00:43, militares em patrulhamento na Avenida Governador Lindemberg, no município de Jerônimo Monteiro, visualizaram um suspeito dentro de um veículo, e outro homem do lado de fora conversando.

Ao perceberem que a viatura retornou, o indivíduo que estava fora do veículo empreendeu fuga em direção a um beco. Já o condutor do Honda Civic, conduzido por um nacional 39 anos, tentou sair com o veículo, mas foi abordado alguns metros a frente.

Durante a revista pessoal foram encontradas duas munições intactas calibre 44 em seu bolso e dentro veículo, embaixo do banco do motorista, foi encontrada uma garrucha de fabricação industrial, calibre 44. No porta-malas do veículo, os policiais encontraram mais armas escondidas em meio as ferramentas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ao todo foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 32 de fabricação industrial e mais quatro garruchas fabricação industrial (calibres 38, 380, 44, 28) e uma caixa contendo 28 munições de diversos calibres e insumos para recarregar cartuchos, como pólvoras, espoletas, esferas e cartuchos deflagrados.

Diante do flagrante, o suspeito e os materiais apreendidos, foram encaminhados para a 6ª Regional de Alegre.

Advertisement