Homem é baleado no bairro Valão em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 1552

Advertisement

Advertisement

Uma tentativa de homicídio foi registrada por volta das 20h, na noite desta quarta-feira (15), no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim. Um homem foi baleado com cinco tiros em frente a um posto de gasolina no bairro.

De acordo com populares no local, o homem foi alvejado enquanto estava encostado em um poste. A vítima ainda se encontra no local aguardando o socorro. O acusado dos disparos fugiu do local e não se sabe o paradeiro.

Nos últimos meses o bairro valão vem sofrendo com a onda de violência, sendo palco de tiroteios e mortes relacionadas a disputas pelo tráfico de drogas.

Advertisement

Advertisement