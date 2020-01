HECI suspende cirurgias após ter centro de distribuição afetado pela enchente em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 141

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), comunicou nesta segunda-feira (27), que suspendeu todas as cirurgias eletivas – aquelas que podem ser postergadas por até 1 ano sem causar grandes problemas ao paciente – devido a enchente que afetou o setor de distribuição do hospital, que fica no bairro Arariguaba.

A unidade, que armazena remédios, insumos e materiais cirúrgicos, foi tomada pela água, e todos os suprimentos foram contaminados. O Hospital informou que ainda está fazendo um levantamento para apurar os prejuízos.

O HECI ainda estuda como serão feitas as cirurgias de emergência e como as equipes médicas vão atuar neste casos. Para isso, uma comissão de gerenciamento de crises foi montada no hospital.

