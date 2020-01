Guaçuí vai repassar mais de R$ 3 milhões à Santa Casa para gerenciar PA

Por Redação - Redação 106

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Guaçuí renovou o convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí para que a instituição siga gerenciando o Pronto Atendimento Municipal neste ano de 2020. O novo convênio foi assinado nesta quarta-feira (30), pela prefeita Vera Costa, e passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro, este sábado, com validade até o dia 31 de dezembro deste ano.

Para que a Santa Casa gerencie o Pronto Atendimento Municipal “Lionízio Gonçalves da Rocha”, o município de Guaçuí vai pagar o total de R$ 2,816 milhões, em 11 parcelas mensais de R$ 256 mil, até o dia 10 de cada mês. Esse pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal de serviços prestados, juntamente com o relatório de pacientes atendidos e atestados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Além disso, a prefeita Vera Costa destaca que, agora em janeiro, foi paga uma parcela de R$ 252.500,00, referente ao convênio com a Santa Casa, do ano passado. “Dessa forma, podemos dizer que, este ano de 2020, vamos totalizar um repasse de R$ 3.068.500,00 à Santa Casa, para o gerenciamento do Pronto Atendimento Municipal”, enfatiza.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Guaçuí, conforme o convênio, também autoriza a Santa Casa a utilizar o imóvel onde funciona o Pronto Atendimento, assim como os equipamentos e utensílios ali existentes, além de veículos que atendem a unidade e pertencem ao município. “Essa é uma parceria que julgamos muito importante para um atendimento sempre eficiente e rápido à população em momentos de urgência e emergência”, afirma a prefeita.