Guaçuí envia doações para municípios atingidos por enchentes

As doações entregues na portaria da Prefeitura de Guaçuí, durante todo o final de semana, começaram a ser transportadas para os municípios de Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta que foram severamente atingidos por fortes chuvas da note de sexta-feira (17) e madrugada de sábado (18). Um caminhão baú da Secretaria Municipal de Educação e a picape da Defesa Civil saíram lotadas de doações, fruto do espírito solidário da população guaçuiense.

A prefeita Vera Costa, acompanhada de membros de sua administração, como o coordenador da Defesa Civil, Joilson Wagner da Costa, se dirigiu para os municípios atingidos para colocar à disposição o que for necessário à população. “O povo de Guaçuí mais uma vez mostrou seu espírito solidário e lotou de doações a portaria da Prefeitura e nós também já nos colocamos à disposição dos municípios de Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta para o que for necessário, nesse momento de calamidade”, afirma. “Por isso, estamos seguindo para lá para apresentar nosso apoio, pessoalmente”, completa.

As doações foram levadas nesta manhã, mas podem continuar a ser entregues na portaria da Prefeitura durante a semana, que serão levadas para os municípios atingidos. “As pessoas podem continuar a trazer suas doações das 8 até as 17 horas, aqui na portaria, e a partir de amanhã (terça, 21), voltaremos a percorrer as ruas para coletar as doações maiores, como colchões e camas, e tudo que as pessoas quiserem doar”, explica o secretário municipal de Educação, Liomar Luciano de Oliveira – Mazinho – que é um dos secretários que coordena a arrecadação de doações. “Não vamos arrecadar hoje (segunda, 20), porque os veículos estão levando o que foi arrecadado para os municípios atingidos pelas chuvas”, complementa.

As doações lotaram a portaria da Prefeitura, no sábado e domingo, além da manhã desta segunda-feira, quando muita gente ainda levou sua colaboração solidária. Foram arrecadados galões e muitas garrafas de água mineral, leite em embalagem longa vida, alimentos não perecíveis, colchões, camas, cobertores, roupa de cama, roupas e calçados infantis e para adultos. “Graças a Deus, alimento eles estão recebendo muito e, agora, estão pedindo que as doações sejam mais de roupa de cama, travesseiros, toalhas, material de limpeza, vassouras, rodos e material de higiene pessoal, como escovas de dentes, pasta de dentes, papel higiênico a até absorvente feminino, porque a água levou tudo das casas e também do comércio, então, eles estão precisando da ajuda dos municípios vizinhos”, destaca a prefeita Vera Costa.

Tudo esse tipo de material pode continuar a ser doado durante a semana na portaria da Prefeitura. O número de pessoas atingidas continua crescendo, conforme informações da imprensa, inclusive, com a afirmação que também há comunidades atingidas em Rio Novo do Sul e Cachoeiro de Itapemirim.

