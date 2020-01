Guaçuí: cidade está ilhada nas divisas e apresenta pontos de alagamento

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 118

O município de Guaçuí, na região do Caparaó, também já sofre com as fortes chuvas que tem assolado todo o Espírito Santo. A Prefeitura e a Defesa Civil trabalharam desde o começo da noite de ontem (24) nas ruas da cidade fazendo a retirada de pessoas que residem em áreas onde há risco de enchente, assim como estão sendo retirados os bens dos moradores.

De acordo com a Prefeitura Municipal, a cidade está ilhada, sem ter uma opção de saída, pois as divisas com outros municípios estão todas alagadas, e sem passagem para Rive, Muniz Freire, Ibitirama e São José do Calçado, além das cidades que fazem divisa com o Estado de Minas Gerais. O Rio Veado chegou a subir 4,87 metros durante a madrugada.

Houve um deslizamento de terras no bairro Roberto Mendes, que acabou atingindo duas residências, mas não há registro de feridos ou desalojados. As equipes da Prefeitura e da Defesa Civil pedem que todas as pessoas que moram próximas às margens do Rio Veado e córregos que cortam o município atendam as equipes do município e saiam das áreas de risco. O mesmo vale para moradores que estejam perto de barrancos e ribanceiras que apresentem possibilidade de deslizamento.

A grande preocupação está vindo de Divino de São Lourenço, pois o município está com ruas tomadas pelas águas que estão descendo em direção a Guaçuí, onde devem chegar nas próximas horas, com grande probabilidade de enchentes.

Bombeiros

– Equipes empenhadas em Dores do Rio Preto, Ibitirama, Alegre (Rive), Bom Jesus do Norte e apoio a Espera Feliz (MG).

– 6 Equipes Empenhadas + SCO Guaçuí + Defesa Civil dos Municípios + Agências diversas + Apoio em outros pontos para verificação de rodovia e nível de rios.

– Estradas interditadas de nossa área:

Apiacá x Bom Jesus do Norte

Alegre x Rive x Muniz Freire

Ibitirama x Iuna

– Barragens da Usina São Simão (Afluente do Rio Itapemirim) com segurança, sendo monitorado, sem risco de rompimento e com vazão segura para integridade do sistema.

