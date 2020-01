Grupo de São José do Calçado entrega mais de 1600 marmitas à população afetada pelas chuvas em Bom Jesus do Norte

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 111

Um grupo de amigos, de São José do Calçado, decidiu fazer a diferença após saber da triste situação do município vizinho, Bom Jesus do Norte, que sofreu com as fortes chuvas e enchentes no último fim de semana.

Eles se uniram no Hotel Resende e no Acqua Show Clube, onde fizeram e entregaram mais de 1600 marmitas, além da alimentação à tarde, que forneceu mais de 500 litros de leite, pães e café.

Bom Jesus do Norte tem hoje, 750 pessoas fora de suas casa. O grupo, formado por 15 pessoas, conseguiu arrecadar mantimentos para alimentação destes morados, roupas, materiais de limpeza, além de cestas básicas para quem já tem condições de retornar para casa.

