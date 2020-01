Governador Renato Casagrande estará em Guaçuí, nesta terça, para tratar sobre ações de recuperação das cidades

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 262

O governador Renato Casagrande estará em Guaçuí na manhã desta terça-feira (28), a partir das 10h30 da manhã.

Ele irá se reunir na Câmara Municipal com prefeitos e representantes dos municípios de Guaçuí, Alegre, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Jerônimo Monteiro, Ibitirama e São José do Calçado, para tratar sobre ações na recuperação dos prejuízos causados pelas enchentes.

Antes, às 8 horas, ele fará uma reunião em Iúna, com os demais municípios da região do Caparaó.

