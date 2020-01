Fortes chuvas deixam destruição e desalojados também em Anchieta

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 171

As fortes chuvas que atingiram várias cidades do Sul do Estado na última sexta-feira (17) também deixou rastro de destruição em parte do interior de Anchieta. Pontes e bueiros foram arrancados pelas correntezas em Alto Joeba e em Limeira várias casas foram invadidas pela água deixando diversas famílias desalojadas. Apesar do grande volume de trabalho no município, a Prefeitura disponibilizou frentes de trabalho para atuar em Alfredo Chaves e Iconha.

O prefeito Fabrício Petri vem se reunindo com as equipes das secretarias municipais desde o último sábado (18), a fim de atender as demandas das comunidades do município e enviar ajuda às cidades vizinhas, castigadas pela chuva. Foram encaminhadas máquinas e servidores para atender de imediato o interior de Anchieta as a cidades atingidas.

A Defesa Civil Municipal, juntamente com as Secretarias de Agricultura e Abastecimento e Infraestrutura, além da Guarda Municipal, estão atuando no interior do município e oferecendo também ajuda às cidades de Iconha e Alfredo Chaves. De acordo com o titular da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Geovani Bissa Meriguete, o impacto das fortes chuvas ocorreu com intensidade nas comunidades de Alto Joeba, Córrego da Prata, Dois Irmãos e Alto Pongal. Duas pontes foram arrancadas e outras danificadas na região. “Além de pontes, vários bueiros e estradas foram prejudicados. Estamos trabalhando com afinco para liberar o acesso”, disse Meriguete, que também mencionou que várias propriedades rurais amargaram prejuízos.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania enviou técnicos para Limeira e para as cidades vizinhas com objetivo de realizar um cadastro das famílias atingidas e levantar a real necessidade das pessoas e direcionar as doações e ajudas.

Em Limeira, com a cheia do Rio Benevente, diversas famílias tiveram suas casas invadidas pela água. Conforme dados recentes da Secretaria de Assistência Social, 23 famílias estão desalojadas e uma está desabrigada. Todo apoio está sendo oferecidos aos moradores. “Estamos todos os dias na comunidade levando refeições, água potável, além de roupas de cama e itens de higiene pessoal e limpeza”, explicou a titular da pasta, Cláudia Simões Cardoso.

O prefeito de Anchieta disponibilizou ônibus para transportar voluntários do município para atender Iconha e Alfredo Chaves.

