Forte chuva deixa municípios do Sul do ES debaixo d'água; veja fotos

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 2411

Advertisement

Advertisement

A forte chuva já esperada pelos municípios do Sul do Espírito Santo, e alertada por diversos institutos de meteorologia, chegou ainda durante a noite desta sexta-feira (24) e continuou durante toda madrugada deste sábado (25), causando muito prejuízo às cidades sulinas, principalmente, na região Serrana e Caparaó.

Segundo a Defesa Civil Estadual, Irupi foi a cidade que mais choveu no ES, com 170mm. Em seguida, Muniz Freire, com 150mm. Iúna, 134mm e Venda Nova do Imigrante com 128mm.

1 de 19

Muitas cidades registaram enchentes, enxurradas e alagamentos. Barreiram caíram e casas foram destruídas pela força da água. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados pelas Defesas Civil municipais.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ainda para este fim de semana, há previsão de mais chuvas. Fique atento e em caso de riscos entre em contato com a Defesa Civil do seu município por meio do 199.

Advertisement