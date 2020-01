Vasco x Flamengo não terá transmissão na TV e rubro negro leva prejuízo

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 125

Depois do épico 4 x 4 no Brasileirão, no dia 11 de novembro de 2019, Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (22), desta vez pelo Campeonato Carioca.

Para os amantes do futebol só há duas opções de acompanhar a partido: indo ao estádio ou pelo rádio.

Na última quinta-feira (16), o Flamengo divulgou nota explicando os motivos para não fechar contrato para que a Rede Globo e os canais SporTV e Premiere transmitam os jogos do clube no Carioca.

O Flamengo afirma que o Grupo Globo não levou em conta a nova fase do Flamengo e nenhum dos pontos sugeridos pelo clube para uma possível renovação.

“Apesar da não transmissão televisiva de seus jogos, a diretoria do Flamengo reafirma seu total compromisso em levar a campo todo o elenco de jogadores que foi campeão do Carioca, do Brasileirão e da Libertadores no ano de 2019. Será com este elenco completo e, ainda mais reforçado com as novas contratações, que lutaremos pelo bicampeonato carioca, além de buscar oferecer para nossa torcida e para os amantes do futebol um espetáculo de alto nível esportivo”, diz trecho da publicação.

Sem transmissão na TV, o primeiro jogo do Flamengo deixou prejuízo ao clube. Mesmo sendo o visitante e registrando o maior público entre os rivais, o rubro negro saiu no prejuízo na estreia no Campeonato Carioca, no último sábado (18), em pleno Maracanã.

Flamengo teve um desfalque de R$ 203.007,91 registrando o primeiro prejuízo do clube desde que se tornou o gestor do Maracanã, em conjunto com o Fluminense, depois de acordo firmado em abril de 2019.

