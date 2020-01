Fim de semana deve ser chuvoso em quase todo Espírito Santo 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 415

O fim de semana deve ser chuvoso na maior parte do Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

No sábado (18), o sol deve aparecer entre nuvens, e a previsão é de que a chuva caia à tarde. Apesar do tempo instável, o calor continua. Já no domingo (19), o tempo fecha em todo o Estado, mas a chuva deve ser rápida no Norte e Noroeste. Na região Serrana, as temperaturas devem baixar.

No Sul do ES, sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos, a temperatura tende a ficar mais amena. Apesar da mudança do clima, não há alertas para chuvas intensas até o momento.

