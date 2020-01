Feira da Agricultura Familiar em novo local às quartas-feiras em Anchieta

Por Redação - Redação 11

A Feira da Agricultura Familiar de Anchieta, que acontece todas as quartas-feiras, mudou de endereço. Agora ela funciona no Espaço Divercidade, na mesma avenida que antes, a Edival José Petri, ao lado do restaurante Doce Prazer. A feira funciona das 05h30 até às 13h com produtos oriundos do interior do município, preparados por agricultores familiares e associações.

O Espaço Divercidade foi criado por meio do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, a fim de estimular a economia criativa. No local, a prefeitura planeja realizar eventos, feiras e outras iniciativas com propósito de promover o artesanato e os demais produtos tipicamente anchietenses, dando oportunidade a diversos empreendedores individuais.

