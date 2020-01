Federação de Futebol do ES faz campanha para arrecadar doações para cidades atingidas pelas chuvas

Por Redação - Redação 181

Em apoio às vítimas atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram no Sul do Estado, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) e os clubes capixabas, em parceria com Governo do Estado, realizará, nos jogos listados abaixo, campanha de arrecadação para atender à população de Alfredo Chaves, Iconha , Atílio Vivacqua e Vargem Alta.

Estarão sendo recolhidos alimentos não perecíveis, água mineral, colchão, cobertor, lençol e roupas nas partidas amistosas que acontecerão no Estádio Kleber Andrade e nos jogos do Capixabão 2020.

Onde você pode doar:

Vitória F.C x Botafogo (RJ) – ​20/01/2020 – 20h – Estádio Kleber Andrade – Cariacica

Vitória F.C x AA São Mateus – 25/01/2020 – 15h – Estádio Salvador Costa – Vitória

Boa Vista (RJ) x Vasco da Gama (RJ) – 25/01/2020 – 19h – Estádio Kleber Andrade – Cariacica

Rio Branco F.C x Linhares F.C – 26/01/2020 – 16h – Estádio Olimpio Perin – Venda Nova do Imigrante

Rio Branco A.C x CA Itapemirim – 26/01/2020 – 15 hrs – Estádio Kleber Andrade – Cariacica

Estrela do Norte x Desportiva – 28/01/2020 – 20:15 – Estádio Sumaré – Cachoeiro do Itapemirim

