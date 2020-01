Fayda Belo articula com cúpula progressista, alianças para sua pré-candidatura à prefeitura de Cachoeiro

Por Redação - Redação 32

A advogada Fayda Belo, presidente do Partido Progressistas (PP) e pré-candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim, esteve esta semana em Vitória, onde reuniu-se com o Secretário de Estado Marcus Vicente — que também preside os Progressistas no Estado, Marcos Delmaestro, subsecretário da Casa Civil do Estado e articulador do PP estadual, e com o deputado federal Evair de Melo (PP) representante do PP/ES na Câmara Federal.

A pauta da reunião: articulação de lideranças estaduais em face das eleições municipais para vereadores e prefeitos 2020.

A direção estadual dos Progressistas estabeleceu a disputa pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim como uma das prioridades do PP no Estado, bem como ratificou o respaldo de toda a estrutura partidária em prol da pré-candidatura colocada de Fayda Belo no município.

Com base nas informações que possui, inclusive de pesquisas realizadas no município, a liderança progressista acredita que a pré-candidatura de Fayda Belo – que já aparece com números significativos, tende a ser fortalecida nos próximos movimentos que o partido pretende promover.

Aliás, as articulações partidárias na busca do apoio de partidos e lideranças políticas no município, estão se intensificando, com respaldo inclusive junto aos líderes partidários regionais.

Ao ser questionada sobre sua avaliação da reunião ocorrida em Vitória, Fayda Belo disse estar mais entusiasmada que nunca no projeto do partido que apresenta seu nome como pré-candidata a prefeita de Cachoeiro.

“Diante das manifestações de apoio que temos recebido, tanto das lideranças políticas e partidárias no município, e especialmente no contato com nosso povo de Cachoeiro,” diz Fayda, “acredito que em outubro, com a bênção de Deus e a confiança do povo cachoeirense, temos todas as condições de conquistar a prefeitura, e direcionarmos Cachoeiro para um novo ciclo de progresso.”

Ao ser perguntada sobre quais partidos estão na esfera de discussão de apoio à sua pré-candidatura, Fayda Belo foi enfática: “Estamos conversando com todos os partidos, e com todas as lideranças partidárias abertas ao diálogo com o projeto do PP em Cachoeiro. Apesar disso, nosso foco nesse momento também visa a preparação da chapa de vereadores do PP, e da chapa de alguns partidos que já tem se alinhado à nossa pré-candidatura a prefeita.”

Quando interrogada sobre quais seriam esses partidos já alinhados ao projeto majoritário do PP em Cachoeiro, Fayda Belo resumiu dizendo que, por questão de estratégia, e, num acordo com as lideranças desses partidos, “afim de evitar possíveis perseguições”, manterá sigilo, “ao menos por enquanto” disse Fayda.

