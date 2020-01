Família busca por mulher que foi levada por enxurrada em Iconha

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 454

Advertisement

Advertisement

Uma mulher desapareceu após o temporal que atingiu Iconha, no Sul do Espírito Santo. Gelsenir de Lima bourguignon, mais conhecida como Ceny, de 50 anos, estava em sua casa no Bairro Santa Luzia. Ela subiu no telhado da casa para fugir da enchente, quando a correnteza destruiu o imóvel. Ceny também foi levada pelas águas.

A sobrinha da vítima, Maria Eduarda Bourguignon Távora, disse que há poucas informações sobre como aconteceu a tragédia. “Fomos até o local ontem (sábado) e os vizinhos falaram que viram ela sendo carregada pela tromba d’água. Infelizmente essa é a única informação que temos até agora”.

Segundo Maria Eduarda, a tia estava pedindo socorro quando o imóvel desmoronou. Apenas o banheiro da casa ficou de pé. Todo o restante foi levado pela força das águas.

Advertisement

Advertisement