Evangélico de Cachoeiro suspende cirurgias eletivas após enchente estragar materiais hospitalares

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 282

Advertisement

Advertisement

Ao menos 60 cirurgias eletivas que estavam agendadas para acontecer nesta semana no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim foram suspensas. O motivo é que a enchente do final de semana danificou materiais hospitalares que estavam no almoxarifado da instituição, localizado no bairro Arariguaba.

A direção do hospital realizou uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (27) para relatar o problema ocasionado pela enchente.

Segundo o superintendente do HECI, Wagner Medeiros, os materiais que estavam no almoxarifado foram colocados na parte alta do imóvel, mas o nível do rio subiu muito e acabou estragando os materiais, equipamentos e o arquivo geral que estavam no local.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Não imaginávamos que a água chegaria no nível que chegou. Isso nunca aconteceu. Nosso prejuízo foi grande, ainda estamos fazendo o levantamento. Mas teremos que pegar emprestado alguns materiais, principalmente de diálise para poder tentar atender nossos pacientes”, disse o superintendente do hospital.

Ainda de acordo com Medeiros, prontuários médicos foram perdidos e acabaram espalhados pelas ruas da cidade. São documentos sigilosos e por isso ele pede que as pessoas que encontrarem que devolvam ao hospital. O caso foi registrado na Polícia Civil.

Cirurgias eletivas

Advertisement

Ao menos 60 cirurgias eletivas que estavam marcadas para esta semana foram suspensas por conta do material hospitalar que foi estragado pela enchente.

“Vamos ter que reagendar essas cirurgias. Acreditamos que a situação seja normalizada na próxima semana. As cirurgias de emergência estão mantidas”, afirmou o médico Bruno da Costa Resende.

Doações

O Hospital Evangélico conta com a solidariedade da população neste momento e pede doações para amenizar os impactos causados pela enchente.

“Abrimos uma conta no Banco do Brasil para que as doações possam ser feitas. Para nos ajudar o número da conta é o seguinte: Agência: 0083-3, Conta Corrente: 5063-6, CNPJ: 271937050001-29. Os recursos recebidos serão utilizados integralmente na reposição do estoque”, explicou Wagner Medeiros.

Advertisement