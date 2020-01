Estado solicita doses extras de vacinas para regiões afetadas por enchentes no ES

Por Redação - Redação 106

Em virtude dos alagamentos causados pelas recentes chuvas na região sul e norte do Espírito Santo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), solicitou ao Ministério da Saúde o envio de doses extras da vacina Dupla Adulto (dT), que previne contra difteria e tétano, e da vacina Hepatite A. Doenças que em cenários como o de enchentes encontram um ambiente propício para registro de casos.

No caso da Hepatite A, sua transmissão se dá por meio de alimentos ou água contaminada. Já o tétano acontece, geralmente, pela contaminação de um ferimento da pele ou mucosa, em contato com objetos de metal (mesmo que não esteja enferrujado), de madeira, de vidro ou até no solo (galhos, espinhos, pedaços de móveis, etc.).

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, as 60 mil doses da vacina Hepatite A chegaram nesta terça-feira (28) e já foram distribuídas. No caso das 60 mil doses da Dupla Adulto, essas serão encaminhadas pelo Ministério da Saúde ainda esta semana.

A coordenadora explicou, também, que as ações de vacinação estão sendo desenvolvidas nos municípios mais atingidos. “A imunização está acontecendo nos municípios e de forma seletiva. Ou seja, é realizada de acordo com o histórico de vacinação das pessoas. Mesmo sem o cartão de vacinas, para aqueles que perderam nas inundações, é possível que os municípios resgatem o histórico de muitos usuários, por meio do Sistema de Informação Nominal, no qual as salas de vacinação de todo Estado trabalham desde 2015”, disse Danielle Grillo.

Além disso, Grillo ressaltou a importância da imunização. “Tanto o tétano quanto a hepatite A são doenças cuja melhor forma de prevenção é por meio da vacina”.

