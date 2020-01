Esquemas de segurança e transporte para partida entre Boavista e Vasco, no Kleber Andrade, são definidos

Por Redação - Redação 13

Advertisement

Advertisement

Com o intuito de oferecer segurança e comodidade aos torcedores que acompanharão a partida, o Governo do Estado, por meio das secretarias de Esportes e Lazer (Sesport), Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), realizaram reunião para definir o esquema especial de segurança e transporte para a partida.

Um contingente formado por policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar, do 1º Batalhão da Polícia Militar, da 12ª Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e alunos do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) farão a segurança da partida.

A rua Alfredo Alcure fechará às 16h30 para acesso de veículos e os torcedores só acessarão o local a pé. Além disso, só será permitida a entrada de quem estiver com ingresso ou dos torcedores que forem acessar a bilheteria, que funcionará até o final do primeiro tempo. Os portões para acesso ao estádio serão abertos às 17 horas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A torcida do Vasco ficará localizada nos setores C e D, com acesso sendo realizado pelo portão principal do estádio. Os torcedores do Boavista ficarão no setor B e o acesso será feito por trás do estádio.

Bolsões de estacionamento

Não será permitido estacionar nos arredores do Kleber Andrade e a recomendação é que seja utilizado o transporte público. Por isso, a Ceturb-ES preparou duas linhas exclusivas para o evento, uma delas partindo da Praça do Papa, em Vitória, e a outra do Parque da Prainha, em Vila Velha. Nesses locais, os torcedores poderão deixar seus automóveis e embarcar nos ônibus que irão direto ao estádio.

Advertisement

As duas linhas vão contar com veículos que começam a operar nos dois municípios, a partir das 16h30. Ao final da partida, os veículos das linhas exclusivas estarão posicionados na pista lateral da BR-262, no sentido Viana, para que os torcedores possam regressar aos bolsões de estacionamento.

A Ceturb-ES recomenda que as pessoas que pretendem pagar em dinheiro levem notas menores para facilitar o troco. O valor da tarifa do Transcol é de R$ 3,90.

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos dois bolsões de estacionamento.

Advertisement