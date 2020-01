Escolas municipais de Cachoeiro recebem limpeza e manutenção para volta às aulas

Por Redação - Redação 57

A preparação das escolas municipais de Cachoeiro para a volta às aulas conta, também, com ações de limpeza e manutenção coordenadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur).

Iniciados na última semana, os trabalhos incluem campina, roçagem, varrição e retirada de entulhos nas áreas externas e nos arredores das unidades de ensino.

Já receberam os serviços as escolas dos bairros Alto União, Monte Belo, Amaral, Amarelo, Paraíso, São Geraldo, Basileia, Alto Eucalipto, Zumbi, Santo Antônio, Vila Rica e São Francisco de Assis.

As equipes seguem cronograma estabelecido pela Semsur, que prevê a conclusão dos serviços no próximo dia 31. Unidades do interior também serão contempladas.

Ainda nesta semana, serão atendidas as escolas dos bairros Gilson Carone, Agostinho Simonato, IBC, Jardim Itapemirim, Monte Cristo, Caiçara, BNH e Marbrasa.

“Estamos dando nossa contribuição para proporcionar um ambiente organizado para os alunos na volta às aulas. Além disso, como as ações também estão sendo feitas no entorno das escolas, elas ainda beneficiam as comunidades locais”, disse o secretário de Serviços Urbanos do município, Vander Maciel.

“Esses serviços integram uma série de medidas importantes que está sendo tomada para recepcionarmos os nossos estudantes da melhor maneira para o início do ano letivo, no dia 4 de fevereiro”, ressalta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

