Escolas de Anchieta recebem reforma durante as férias

Num total serão 12 unidades que irão receber os serviços de reforma durante as férias escolares, incluindo unidades da sede e do interior.

Por Redação - Redação 9

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Anchieta iniciou um pacote de reforma em 12 escolas do município. Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura, as obras já iniciaram nas escolas Amarílis Fernandes Garcia, Patrícia Fernandes Roffes, Jucelina Nogueira, além das unidades de Ubu, Córrego da Prata, Duas Barras e Belo Horizonte. Em outras cinco as obras devem iniciar nos próximos dias.

As escolas irão receber melhorias na estrutura, pintura e revisão na parte hidráulica e elétrica. Em algumas haverá troca do telhado e de peças sanitárias, substituição do piso e do forro e reforma na quadra poliesportiva.

“Desde quando assumimos, em 2017, estamos reduzindo despesas a fim de equilibrar as contas. Felizmente agora estamos conseguindo executar obras que não imaginávamos, mas tudo isso foi possível graças ao empenho da nossa equipe em cortar gastos e priorizar os serviços. Essas unidades estavam sem manutenção há alguns anos. Nossa intenção é realizar melhorias que gerem mais conforto e segurança para nossos alunos, professores e demais funcionários dessas escolas”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Para o prefeito, os investimentos são necessários a fim de oferecer um ambiente acolhedor e seguro para os alunos de funcionários das escolas. “As unidades estavam sem manutenção há alguns anos, nosso intenção é realizar melhorias que gerem mais conforto e segurança para nossos alunos, professores e demais funcionários dessas escolas”, ressaltou.

A intenção, segundo a secretaria municipal de Educação, é que as obras sejam finalizadas no ano letivo.

Confira as escolas que serão reformadas e as respectivas intervenções:

– EMEIEF Córrego da Prata (Córrego da Prata): reforma geral na parte elétrica, substituição do telhado, com inclusão de telhas novas, pintura e instalação de fossa séptica.

Advertisement

– EMPSG Amarílis Fernandes Garcia (sede): reforma predial e pintura, reforma da quadra poliesportiva com entrega de novos equipamentos, revisão e substituição da parte elétrica e revisão de parte do telhado.

– CMEI Jocelina Nogueira (sede): reforma predial, pintura, melhorias na parte elétrica e hidráulica.

– Patrícia Roffes (Nova Esperança – sede): Melhorias na parte elétrica, pintura, reforma da quadra poliesportiva com novos equipamentos, melhorias no telhado, etc.

– EMEB Dulcineia Silva Lyrio Rupff (Ponta dos Castelhanos)

– EMEB Alcides Ceccon (Castelhanos)

– EMEIEF Elson Garcia (Ubu)

– EMEIEF Professora Genelice dos Reis Ramos Hermes (Recanto do Sol)

– EMEB Novo Horizonte (Novo Horizonte – sede)

– EMEF Manoel de Paula Serrão (Iriri)

– EMEB Duas Barras/Olivânia (Duas Barras): substituição das telhas, reforma do gesso e pintura.

– EMEB Mariana da Purificação Simões (Belo Horizonte): pintura e reparos necessários em todo o prédio, além da troca do telhado do playgroud.

Advertisement