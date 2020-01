Encontro de Folia de Reis encerra festividades natalinas em Cachoeiro

Por Redação - Redação 30

Cachoeiro de Itapemirim recebeu, neste domingo (5), o 2º Encontro Regional de Folias de Reis, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). O evento marcou o fim das festividades natalinas e o início das atividades da programação do “Verão 2020: Viva Cachoeiro de Itapemirim”.

O encontro se iniciou às 16h com a cerimônia de benção das bandeiras, na Catedral de São Pedro, no Centro. Em seguida, o cortejo seguiu em direção à Praça de Fátima, onde os grupos fizeram as apresentações em torno do presépio montado no local.

Neste ano, os sete grupos participantes foram “Magos do Caete”, “Missão Divina”, “José e Maria de São Sebastião de Gromogol”, “Estela Por do Sol”, “Estrela Paz do Oriente”, “Charola de São Sebastião” e “Estrela do Mar”. Todos foram selecionados pela Semcult via edital.

A Folia de Reis é uma manifestação cultural que marca o encerramento do ciclo natalino. Os grupos relembram a longa jornada dos Três Reis Magos – Melchior, Gaspar e Baltazar – até a manjedoura onde nasceu o Menino Jesus. Nas apresentações, destacam-se os palhaços mascarados, que declamam versos e se exibem para o público. Os integrantes, com vestimentas coloridas, tocam instrumentos como viola, tambor, acordeon, pandeiro e gaita, e entoam cânticos.

“Com os fogos da virada, iniciamos a programação do projeto Verão 2020, com o intuito de prestigiar a população que fica na cidade nesta época e também para preservar nossas riquezas culturais. As folias são, entre os folguedos de nossa região, uma das mais expressivas e simbólicas manifestações da cultura popular, encontrando ressonância no sentimento religioso e na crença da vitória do bem sobre o mal”, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

“O Encontro de Folia de Reis é sempre um momento único e, neste ano, com participação ainda mais significativa de folias e público, contribuiu para renovar as nossas esperanças no poder das tradições em favor de uma sociedade mais humanitária e fraterna. Cachoeiro vive no verão”, acrescenta o prefeito Victor Coelho.

Encerramento da decoração natalina

Além do evento, o público presente teve a última oportunidade de visitar as decorações do Natal Mágico na Praça de Fátima, desmontada nesta segunda-feira (6). Mais de 47 mil visitantes passaram pelo local, entre moradores de Cachoeiro e de cidades vizinhas desde a inauguração, no final de novembro.

Além da ornamentação na praça de Fátima e iluminação especial na Ponte de Ferro, a programação contou com visita do Papai Noel e concertos natalinos. Outra novidade foi o ônibus decorado com microlâmpadas, disponibilizado gratuitamente pela prefeitura para moradores e crianças do interior de Cachoeiro visitarem a decoração de Natal na cidade.

Verão 2020: Viva Cachoeiro

A programação do projeto “Verão 2020: Viva Cachoeiro de Itapemirim” segue até o final deste mês. Dia 16 acontecerá o sarau “Braganiano: as estrelas que nós amamos”, às 19h, na Casa dos Braga, localizada na rua Vinte e Cinco de Março. Durante o evento, haverá apresentação musical de Amélia Barreto e uma roda de conversa com escritoras capixabas, com a temática: “A importância da mulher na literatura contemporânea”.

Já no dia 23, na Casa de Cultura Roberto Carlos, no bairro Recanto será realizado o evento “Cachoeiro Canta o Rei”, em homenagem ao cantor Roberto Carlos, com apresentação do grupo 028 Band.

