Enchente deixa prejuízo de quase R$ 100 milhões no comércio de Cachoeiro

O comércio de Cachoeiro de Itapemirim teve prejuízo de quase R$ 100 milhões com a enchente que atingiu a cidade no último final de semana, segundo a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACISCI). Veja imagens aéreas da enchente em Cachoeiro no final da matéria!

O diretor de comunicação da ACISCI, Juarez Marquetti, disse que um levantamento realizado pela associação na segunda-feira (27) aponta que 467 comerciantes levaram prejuízo com as cheias do Rio Itapemirim, a maior de sua história.

“A situação é caótica. Os comércios afetados estão localizados entre a Ilha da Luz e os bairros Coronel Borges e Baiminas. Pelo levantamento, o prejuízo chega a aproximadamente R$ 95 milhões e alguns empresários levarão até cinco meses para reerguer seus negócios”, disse Juarez.

Nesse primeiro momento, segundo Marquetti, a associação comercial contratou seguranças particulares para evitar saques no comércio e está dialogando com o Governo do Espírito Santo para que seja disponibilizadas linhas de crédito especiais para que empresários possam retomar suas atividades e cobrir os prejuízos.

“Estamos trabalhando junto ao Governo do Estado para conseguir linhas de crédito especiais para os comerciantes que perderam tudo ou parte de suas mercadorias e equipamentos. Estamos preiteando uma linha de crédito com 12 meses de carência e juros zero pelo máximo de período que for possível”, explicou o diretor de comunicação da ACISCI.

Veja imagens aéreas da enchente em Cachoeiro

